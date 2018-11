Agência de emprego da Funsat oferece vagas para mecânico de motor a diesel e auxiliar de serviços no aeroporto

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta terça-feira (20), diversas vagas, entre elas para mecânico de motor a diesel, auxiliar de serviços no aeroporto e comprador no segmento de madeiras.

Para mecânico de motor a diesel é necessário ter ensino o médio, o salário oferecido é de R$ 1.130,00, mais assistência médica, vale transporte e comissões. Especificamente para esta vaga, o trabalhador precisa comparecer até quinta-feira (23) na Funsat.

Já para a vaga de auxiliar de serviços no aeroporto é necessário ter ensino médio completo, o salário oferecido é de R$ 957,00 mais vale transporte e benefícios extras de escalas que serão conversados no ato da entrevista.

A vaga oferecida para comprador no segmento de madeiras tem como requisito a necessidade de experiência no segmento e ter ensino médio completo. O salário e os benefícios serão apresentados no ato da entrevista.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. .

É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico

http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/

