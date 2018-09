Agente Penitenciário sofre traumatismo craniano após acidente de moto

Alex Andrade Rio (42) ficou gravemente ferido após se envolver num acidente na manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Tyrson de Almeida, em Campo Grande/MS.

Os amigos contaram que o Agente Penitenciário seguia de moto para o trabalho, quando perdeu o controle do veículo subiu no meio fio e bateu em uma árvore as margens do córrego Anhanduizinho. Por pouco não caiu ribanceira a baixo. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima com traumatismo craniano e desorientado a Santa Casa.

Comentários