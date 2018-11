Agentes da Segurança Pública fazem, no Hemosul, doação coletiva de sangue para as crianças da AACC

Nesta quinta-feira, 22 de novembro policiais rodoviários federais se reuniram com policiais militares, policiais municipais de Campo Grande e agentes da Agetran no Hemocentro de Mato Grosso do Sul – Hemosul, para uma doação coletiva de sangue.

O objetivo da doação coletiva de sangue é conscientização da importância da doação de sangue para as crianças que fazem tratamento contra o câncer. A partir do sangue são retirados vários de seus componentes, como as plaquetas, que podem auxiliar no tratamento e cura de crianças e adolescentes acometidas por essa doença tão grave.

O câncer infantojuvenil tem cura, mas para isso é fundamental o diagnóstico precoce da doença. O tratamento para alguns tipos de câncer se dá pelo recebimento de sangue e seus componentes pelos pacientes. Por isso é essencial uma regularidade das doações, uma vez que os tratamentos são longos e complexos.

A doação de sangue é um ato de coragem e de muita caridade em prol de outra pessoa. Com um simples gesto tem-se a oportunidade de salvar inúmeras vidas.

Créditos Assessoria da PRF

