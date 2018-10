Agentes de Saúde Pública e Endemias recebem homenagens em comemoração ao Dia do Servidor

Agentes de Saúde Pública, (ASPs), Agentes de Combate de Endemias (ACEs), Guardas de Endemias e demais servidores que atuam na Vigilância em Saúde de Campo Grande, foram homenageados na manhã desta segunda-feira (29) em comemoração ao Dia do Servidor, lembrando no último domingo, dia 28 de outubro. A atividade que faz parte do projeto “Cuidar de quem cuida” contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad que participou da entrega de brindes.

“É necessário reconhecer os esforços que todos fazem para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Sabemos das dificuldades de todos e por isso mesmo damos valor a cada um de vocês. O trabalho de prevenção é extremamente importante”, pontuou o prefeito Marquinhos Trad.

As categorias reúnem mais de 1,5 mil servidores que atuam em diversas frentes extremamente importantes para a saúde pública, sendo a principal delas o combate e controle de vetores, como o mosquito Aedes aegypti – transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Os servidores participaram de uma votação simbólica dentro de cada setor e aqueles que se destacaram receberam certificado pelo excelente trabalho prestado ao município.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, lembrou que a partir de novembro será necessário um esforço ainda maior de todos os servidores, uma vez que existe risco eminente de epidemia de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti para o próximo ano.

“Nos dois últimos anos nós conseguimos um feito histórico. Conseguimos reduzir mais de 90% dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya. Mas é preciso que estejamos engajados mais do que nunca, pois a volta destas doenças nos traz preocupação. Portanto, eu quero primeiramente parabenizar a todos por este importante trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, mas dizer que é preciso continuar atentos para evitar que a nossa cidade sofra como aconteceu no passado”, disse.

Jornada de Trabalho

Campo Grande deve ser a segunda cidade do país a regulamentar mudança na jornada de trabalho de Agentes de Combate de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde. A proposta já aprovada pela Câmara Municipal prevê o cumprimento das 40 horas semanais previstas em lei, com seis horas diárias de atividade de campo e duas horas para atividades complementares.

O anúncio foi feito pelo prefeito Marquinhos Trad durante o evento e agradou a categoria. A primeira cidade a implantar a mudança foi Americana, interior de São Paulo.

“Eu acredito que vai melhorar muito para nós. Teremos mais liberdade e desta forma o trabalho também rende mais. É uma conquista da nossa categoria que o prefeito abraçou e está honrando”, disse a Agente de Combate de Endemias, Neuza Arruda.

Com a mudança, estes agentes trabalharão em contato com a população assistida em seis horas diárias e possibilita desenvolverem às duas horas restantes em local de livre escolha, executando trabalhos complementares, como a elaboração de planilhas e relatórios.

Além da distribuição de certificados e brindes, a atividade teve ginástica laboral e palestra com o psicólogo Ronilço Gurreiro.