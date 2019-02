Agesul publica aviso de licitação de três obras que somam $ 19,6 milhões

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou nesta quarta-feira (27.2) três licitações para obras somando R$ 19,6 milhões em investimentos. O aviso de lançamento de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado(DOE).

Orçada em R$ 7,5 milhões, a Agesul abriu licitação em Dourados para execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Abertura dos envelopes com as propostas será 1º de abril deste ano, às 9h.

No valor de R$ 11,5 milhões, também foi aberto certame em Três Lagoas para contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. A abertura dos envelopes com as propostas também será 1º de abril, com horário marcado para às 10h.

Também foi lançada licitação de tomada de preço para obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Maria Augusta de Carvalho e adjacências no município de Água Clara, avaliada em R$ 621 mil. A abertura das propostas será 15 de março, às 9h.

Créditos: Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

