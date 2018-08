AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Um caminhão com placas de Várzea Grande/MT perdeu o controle da direção e veio a sair da pista. O acidente ocorreu nesta tarde de quarta-feira (15), na BR-262; Km 483, nas proximidades de Aquidauana/MS.

No veículo estava somente o motorista que veio a óbito no local. As causas do acidente estão sendo apuradas. Equipes da PRF, Bombeiros e CCR estão no local.

