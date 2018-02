Dois assaltantes roubaram agora um malote defronte o BB de Sidrolândia. Um piloto e um garupa. O autor está calça jeans, camisa branca e capacete preto. Deram um tiro de 38 no peito do empregado do supermercado. Eles seguiram em direção a Campo Grande. A moto é uma Honda cor vermelha. Toda a polícia está se movimentando para pegar os assaltantes. E ATENÇÃO: informações chegadas agora: A vítima que recebeu o disparo de 38 no peito acabou de morrer.

