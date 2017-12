AGORA: Corpo de Bombeiros procura jovem que se afogou em lago no município de Vicentina

Corpo de Bombeiros procura jovem que teria se afogado na Orla, em Fátima do Sul

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul procura, desde ás 7h:30min desta terça-feira (26/12/2017) um jovem que teria se afogado no lago da Orla daquele município.A reportagem do Site Vicentina Online apurou que o rapaz e mais dois amigos tomavam banho no lago na noite desta segunda-feira (25) quando, por volta das 23h:30min, teria ocorrido o afogamento.O rapaz tem 20 anos de idade e mora em Fátima do Sul. Imagens: Vicentina Online

Posted by Vicentina Online on Tuesday, December 26, 2017