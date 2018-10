AGORA: PM é executado em fábrica abandonada na Capital

O corpo do policial militar Gilberto Mendes Valiente foi encontrado atrás de uma fábrica abandonada, localizada no Núcleo Industrial. O fato ocorreu nesta manhã de sexta-feira (19), em Campo Grande/MS.

As informações são de o cabo teria sido executado a tiros e que trabalhava como segurança no local. O corpo estava sujo de terra, o que indica luta corporal. O carregador da arma foi encontrado a 5 metros do local do crime. Os bombeiros foram acionados juntamente com a polícia. Não foi divulgado mais informações sobre o crime.

Matérias atualizada as 13:56 para acréscimos de informações

