Águas Guariroba participa de aula inaugural do programa Universidade da Melhor Idade

A Águas Guariroba participou na tarde desta quarta-feira (20) da abertura das aulas do programa Universidade da Melhor Idade, da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. O evento contou com a participação da presidente da Águas Guariroba, Lucilaine Medeiros, do corpo docente da UCDB e dos mais de 200 alunos participantes do programa.

Fazendo a abertura do evento, a presidente da Águas Guariroba, Lucilaine Medeiros, parabenizou a realização do programa e destacou as ações e serviços realizados pela concessionária.

“Para nós é um orgulho falar para todas essas pessoas que possuem uma grande experiência. Muitas delas que moram há anos em Campo Grande sabem como era o saneamento tempos atrás e como ele está hoje. Vamos mostrar como funciona o sistema de abastecimento de água e esgotamento de Campo Grande, dar dicas sobre economia de água, como identificar possíveis vazamento e limpeza de caixa de água. Estamos aqui para trocarmos experiências, ouvi-los e saber quais as principais necessidades, para levarmos qualidade de vida e saúde”, disse a presidente.

O coordenador de projetos sociais da Águas Guariroba, William Carvalho, também apresentou para os alunos, os principais projetos sociais realizados pela concessionária. Entre eles os programas Saúde Nota 10, Afluentes e Tarifa Social.

“É a primeira vez que participo da ação e achei interessante o que foi apresentado. Foi importante saber sobre como podemos preservar a água e também todo trabalho feito pela empresa no seu tratamento”, disse a aluna Maria Aparecida Campos.

Universidade da Melhor Idade

O Programa Universidade da Melhor Idade é um projeto da UCDB e é direcionado para pessoas com mais de 50 anos. O objetivo é promover a inclusão e o desenvolvimento intelectual para idosos.

O Programa disponibiliza aulas nas áreas de Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia, Letras, Enfermagem, História, Serviço Social e outros para o desenvolvimento de atividades pedagógicas proporcionando melhor qualidade de vida e convivência em grupo. A Águas Guariroba é um dos patrocinadores do programa Universidade da Melhor Idade.

