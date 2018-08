Alckmin reitera sua confiança de que estará no segundo turno das eleições deste ano

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, reiterou nesta quarta-feira (22/08), em agenda no Tocantins, sua confiança de que estará no segundo turno das eleições deste ano. Ao comentar a mais recente pesquisa Datafolha, o presidenciável ressaltou que o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV deve provocar profundas alterações no cenário eleitoral. Sobre o levantamento, afirmou: “O que todo mundo quer é enfrentar o Bolsonaro no segundo turno, porque ele perde para qualquer um”.

Após visitar um frigorífico na cidade de Gurupi, Alckmin destacou a importância da agropecuária para o Estado e para todo o país: “É um dos polos mais dinâmicos da economia brasileira. Nós vamos ser o celeiro do mundo, ninguém vai produzir tanto grão, tanto alimento, tanta proteína animal como o Brasil”. “O agronegócio não cria emprego só no campo, cria também na cidade, no setor de serviços e na indústria”, completou.

Ele ressaltou a necessidade do investimento em infraestrutura. “É preciso melhorar as rodovias e ampliar o sistema ferroviário, fazer hidrovias, interligar os modais. Essa região vai crescer de maneira geométrica, mas, para isso, o produto precisa chegar ao porto”, disse.

O presidenciável disse ter otimismo para a retomada do emprego e do crescimento. “Não existe uma bala de prata, mas um conjunto de medidas macro e microeconômicas que vão fazer toda a diferença. Se recuperarmos a confiança, vai ter investimento. E, se tiver investimento, vai ter crescimento e geração de empregos.”

