Equipes do Procon-MS autuaram na manhã desta terça-feira (4) o Alemão Conveniências por armazenarem produtos irregularmente ou fora do prazo de validade. As mercadorias encontradas foram: queijos vendidos fora dos padrões de consumo, peixes que não estavam sendo refrigerados de forma apropriada e mais 294 itens armazenados de forma incorreta. De acordo com o superintendente do Procon, Marcelo Salomão denúncias chegaram no órgão na sexta-feira (30). Todos os produtos foram descartados.

