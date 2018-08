Alexandre Mazza fará abertura do 1° Congresso Estadual da ESA/MS

Pós-Doutor pela Universidade de Coimbra e Professor de Direito Administrativo e Tributário, Alexandre Mazza será o responsável pela abertura do 1° Congresso Estadual da ESA/MS, que acontece nos dias 23 e 24 de agosto.

Mazza é autor de várias obras na área, como “Manual de Direito Administrativo”, além de Mestre e Doutor em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Coordenador da Pós-Graduação em Direito Administrativo (LFG/Anhanguera-Uniderp).

Após a entrega da Medalha do Mérito do Educador Jurídico do Mato Grosso do Sul, Medalha Prof Adhemar Mombrum de Carvalho Filho, será a palestra de Alexandre Mazza, com o tema “Responsabilidade do Estado”.

O 1° Congresso Estadual da ESA/MS marca os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e 30 anos da Constituição Federal. O evento será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3342-4000 ou (67) 98111-0970.

