Almi pede melhoria de salários a policiais municipais, após troca de nome e funções

A Guarda Municipal Metropolitana, que atua em Campo Grande, Anhanduí e Rochedinho, teve o nome alterado para Polícia Municipal após emenda na Lei Orgânica do Município. A mudança foi tema de discurso de deputado Cabo Almi (PT), durante a sessão ordinária desta quarta-feira (24) na Assembleia Legislativa, que reivindicou à Prefeitura de Campo Grande a melhoria de salários a esses trabalhadores, que também terão suas funções reajustadas.

“Com essa transformação, nós queremos que os novos policiais sejam valorizados com um bom Plano de Cargos e Carreiras. Agora eles terão que lidar diretamente com os meliantes, assim como a Polícia Militar [PM]. Hoje um soldado da PM entra com um salário em torno de R$ 3 mil e um Guarda – agora policial municipal – entra com R$ 1 mil de salário base”, justificou Cabo Almi.

O deputado relembrou quando atuava na PM. “Essa correção é necessária não porque PM ganha muito, que aliás está muito defasado, mas para que o servidor fique tranquilo. Lembro bem como era correr riscos, trabalhar 30 dias do mês duramente e o salário não dar conta. Peço então a melhoria a esses trabalhadores, para que as famílias possam ser resguardadas”, ressaltou o parlamentar.

Segundo informações do site oficial da Prefeitura de Campo Grande, os novos policiais militares agora também terão porte de arma letal, após receber o curso de qualificação – saiba mais aqui.

