ALMS debaterá investimentos para recuperação da Bacia do Rio Taquari

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) definiu a Bacia Hidrográfica do Rio Taquari como foco dos projetos de recuperação ambiental a serem selecionados pelo 3° Chamamento Público do Programa de Conversão de Multas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul debaterá amanhã (6), no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, quais serão os eixos para os investimentos.

O evento foi proposto pelo presidente do Parlamento Estadual, deputado Junior Mochi (MDB), e contará com a participação do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun. As propostas que serão apresentadas por entidades públicas e privadas deverão seguir as diretrizes, iniciativas e eixos incluídos no Tema I do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais para o biênio 2019/2020, estabelecidos na Portaria n° 3.444, do Ibama.

O avanço desordenado da atividade agropecuária intensificou os processos erosivos, dando origem ao mais grave problema ambiental e socioeconômico de Mato Grosso do Sul. O assoreamento do leito do Rio Taquari fez com que milhares de km² de terras localizadas no Pantanal passassem a ficar inundadas permanentemente.

Créditos Agência ALMS

