ALMS homenageia personalidades com título e comenda

Personalidades com reconhecida atuação no contexto sócio-político-econômico e que contribuíram para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul serão homenageadas pelos deputados estaduais da 10ª Legislatura na próxima semana.

A Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo será realizada quarta-feira (31), às 19h30, no plenário Deputado Júlio Maia. Todos os deputados têm a prerrogativa de indicar nomes para receber as honrarias.

Além da solenidade, haverá no mesmo dia a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O grupo de trabalho analisa a legalidade e constitucionalidade dos projetos que tramitam na Casa de Leis, antes da votação em plenário. Já as sessões ordinárias, serão realizadas nos dias habituais – terças, quartas e quintas-feiras – às 9h.

Créditos Agência ALMS

