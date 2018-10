Aluno da reme vence disputa com 5.800 e se torna 1º homem do MS a integrar o Balé Bolshoi

O aluno Emanoel Nascimento, da Escola Municipal Elizabel Gomes Sales, realizou um feito incrível. O estudante foi para Santa Catarina junto com sua colega Giovana Benites da Silva para disputar uma seleção para o Balé Bolshoi do Brasil e ganhou uma vaga na Instituição, se tornando o primeiro homem do Estado a entrar na escola mais tradicional da modalidade no mundo.

Os talentos foram descobertos pela professora Thais Marques, que leciona a modalidade na Escola Elizabel. O treino para as crianças é realizado todos os dias dentro da escola, quatro horas por semana.

A seleção teve participação de 22 estados brasileiros, Distrito Federal e Argentina, com exames médicos fisioterápicos e artísticos. Foram aprovadas 40 crianças, que iniciam na primeira série, e oito adolescentes, que vão para as series mais avançadas.

Os alunos classificados, aprovados pela escola, serão bolsistas e poderão ingressar no curso de dança clássica, com duração de até oito anos. Aos alunos também serão oferecidos benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência pré-hospitalar. As aulas iniciam em fevereiro.

Com a classificação do aluno para o Bolshoi, a mudança de vida vai ser radical. Para continuar, Emanoel terá que se mudar para o Estado sede do Balé, em Santa Catarina. Essa mudança já era esperada pelos pais de Emanoel, que anteriormente já mencionava nos treinamentos da seletiva final.

A mãe de Emanoel, Candelaria Nascimento, ficou surpresa com a classificação de seu filho na disputa. Agora, para ela, a batalha vai ser arrumar sua vida fora, em outro Estado. “Fiquei super feliz. Esta demorando pra cair a ficha. Agora, tenho que me preparar pra essa mudança de vida. Vou fazer de tudo para realizar o sonho de meu filho. Sei que não será fácil”, analisou.

Já Emanoel vive a alegria de ser o primeiro do Estado a conquistar a vaga. “Foi legal. Uma experiência nova. Lá apresentei várias coisas, como: Coope, abertura, sapinho, pé na cabeça, pulo e outras coisas. Teve prova de português, matemática e música. Tirei 9,5. Tenho vontade de morar lá. É muito legal a escola, porque aprende muitas coisas que eu não sabia. Meu sonho”, declarou.

O projeto de dança é desenvolvido pela Superintendência de Políticas Educacionais – SUPED, por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC) em 40 escolas, com 1577 alunos e 33 professores, nas modalidades de Ballet, Jazz, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, Dança Regional e Sapateado. Só na modalidade do balé, são 19 escolas, 12 professoras e 783 alunos.

A disputa para preencher uma vaga na escola de balé iniciou na semana passada na capital de Santa Catarina, Florianópolis, nos dias 19, 20 e 21. O evento reuniu crianças de todos os estados do país, concentrando quase seis mil inscritos para a disputa da vaga.

