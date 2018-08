Alunos do Colégio Dom Bosco passam para 2ª fase da OBF

Dez alunos do Ensino Médio do Colégio Salesiano Dom Bosco foram classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física . A prova acontece no dia 18 de agosto.

Mil e quatrocentos alunos de 55 escolas de todo o Mato Grosso do Sul participaram da 1ª fase da OBF 2018, que aconteceu no dia 10 de maio. Desses, 239 foram classificados para a 2ª fase. Do Colégio Dom Bosco, no total, 35 alunos participaram.

Jecyka Sena, Kátia Gualberto, Giulianne Araujo, Ana Luisa George, Alexandre Duarte, Evellyn Caroline de Jesus, Lucas Paixão, Guilherme Araujo, José Renato de Oliveira e Gustavo Moraes são os 10 alunos classificados e que participam do projeto “Aluno Olímpico”, criado em 2016 para incentivar o envolvimento de professores e alunos e dar acompanhamento para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica (OBA), de Física (OBF) e de Matemática (OBM).

O Projeto proporciona preparação intensiva, por meio de aulas com conteúdos específicos, resolução de exercícios e provas anteriores e interpretação de enunciados, além da oportunidade de conhecer temas que vão além da grade curricular da série em que o aluno estuda.

Provas e resultados

Os alunos classificados para a 3ª fase farão a prova no dia 06 de outubro. A divulgação do resultado final acontece no dia 27 de novembro e a premiação dos vencedores em março do ano que vem.

