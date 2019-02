Álvaro Dias apresenta voto de censura a Nicolás Maduro

O senador Álvaro Dias (Pode-PR) apresentou nesta segunda-feira (25), em pronunciamento, um voto de censura à condução do governo venezuelano pelo presidente Nicolás Maduro. De acordo com o parlamentar a iniciativa se justifica em razão da recessão econômica e da grave crise política, que segundo ele, agravaram-se devido ao regime ditatorial implantado naquele país. Ele criticou o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil para impedir a chegada de ajuda humanitária ao povo venezuelano.

— Fazendo pouco caso do drama vivido por milhões de pessoas que passam forme, que não têm condições de arcar com os altos custos dos alimentos e remédios, o alcaide chegou a afirmar que a ajuda humanitária não passava de um show, de uma tentativa de complô contra o seu governo. Hoje é certo que esse olhar cínico de Maduro ultrapassou a barreira do discurso e atingiu o ponto nevrálgico das relações harmônicas que devem reger a diplomacia internacional — criticou.

O senador pediu que governo federal concentre esforços para socorrer os brasileiros que estão retidos no país vizinho, na sua grande maioria caminhoneiros. Ele também lamentou a postura de governos anteriores que mantiveram, como avaliou, proximidade e até “sustentaram” e “financiaram”, por meio de empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a juros baixos, o fortalecimento do regime bolivariano.

— Somados aos US$ 2,3 bilhões de empréstimos, alcançamos US$ 10 bilhões, e a Venezuela não paga, não pagará, não pode pagar, não tem com o que pagar. Não cumpre os seus compromissos internos com a sua pobre população. Nem mesmo medicamento, emprego, salário, moradia, escola, hospital. A doença se propaga! Como querem que a Venezuela nos pague US$ 10 bilhões? E por que fizeram isso? São os criminosos do Brasil. Não apenas administradores incompetentes e corruptos, são administradores que promoveram o crime de lesa-pátria — denunciou, em referência aos anos de governo do Partido dos Trabalhadores.

Créditos: Agência Senado

