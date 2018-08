Amarildo Cruz cobra cumprimento da lei que garante atendimento a pacientes com câncer

Procurado por familiares de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna (câncer) que alegam não estarem recebendo o primeiro atendimento pela rede pública de saúde, no prazo de 60 dias, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 12.732/2012, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (16) ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que preste esclarecimentos.

No requerimento apresentado durante a sessão plenária, o parlamentar solicita o quantitativo de pacientes diagnosticados com câncer que aguardam a realização de terapia cirúrgica, o início de radioterapia ou de quimioterapia e ainda a indicação de quantos dias já aguardam pelo início do tratamento.

“Ficamos muito preocupados com essas denúncias, pois sabemos que quanto antes o tratamento for iniciado, maiores são as chances de cura dos pacientes. Além disso, o governo estadual precisa cumprir o que determina a lei federal, que garante o início do tratamento em até 60 dias, a partir da data de confirmação do diagnóstico”, argumentou Amarildo Cruz.

O documento foi encaminhado também ao secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Moraes Coimbra para que sejam tomadas as providências necessárias.

