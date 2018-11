Amarildo Cruz cobra iluminação no Parque das Nações Indígenas durante a noite

O segundo secretário da Assembleia Legislativa (MS), deputado estadual Amarildo Cruz (PT), solicitou na quarta-feira (14) ao secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Elias Verruk, que mantenha a iluminação em toda a área interna do Parque das Nações Indígenas, localizado na capital do Estado.

O Parque das Nações Indígenas é um dos principais locais de lazer da população de Campo Grande que, especialmente aos finais de tarde e à noite, utilizam a área para a prática de atividade física e a falta de iluminação nesse período, segundo o parlamentar, gera insegurança aos frequentadores.

“Esse parque é um dos principais pontos de encontro dos moradores da nossa capital, seja para passeio ou para praticar atividade física, no entanto, a falta de iluminação na parte interna, no período noturno, gera desconforto e insegurança às pessoas. Por isso estamos encaminhando essa indicação à Semagro para que sejam tomadas providências nesse sentido”, comentou o deputado, ressaltando que as luzes devem ficar acesas até as 22 horas.

A indicação apresentada durante o pequeno expediente da sessão ordinária foi encaminhada também ao presidente do instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira.

