Amarildo Cruz cobra implantação de rede de esgoto na Comunidade Tia Eva

Na manhã desta terça-feira (9), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) cobrou da Prefeitura de Campo Grande, a ampliação da rede de esgoto na Comunidade Remanescente de Quilombo Eva Maria de Jesus – Tia Eva, especialmente nas ruas Dom Cirilo, Canaã e Ciro Nantes da Silveira, localizadas no Jardim Seminário.

O parlamentar afirmou que os moradores da comunidade não possuem o serviço de esgotamento sanitário e que ainda utilizam fossas sépticas, sendo constante o odor fétido exalado.

“O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e tem a finalidade de prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população. Por isso fizemos a solicitação ao prefeito da Capital, para que tome providências urgentes, a fim de sanar esse problema enfrentado pelos moradores da comunidade Tia Eva”, falou.

Amarildo Cruz ressaltou que as vilas no entorno da Comunidade Tia Eva contam com o serviço de esgoto, mas que não abrange a comunidade e as ruas citadas.

A indicação apresentada durante sessão plenária da Assembleia Legislativa foi encaminhada também ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

