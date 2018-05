Amarildo Cruz entrega aparelho de ultrassom 3D e 4D para Santa Rita do Pardo

A população de Santa Rita do Pardo passa a contar com um moderno aparelho de ultrassonografia, que capta imagens 3D e 4D, para a realização de ultrassom nas especialidades de Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular Cerebral, Vascular Periférico, Vascular Abdominal, Cardiologia e imagens 3D e 4D, em tempo real. O equipamento foi adquirido com recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada pelo deputado estadual Amarildo Cruz (PT) ao município para atender pacientes da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Durante a entrega do aparelho, ocorrido na última sexta-feira (4), o parlamentar falou da satisfação em beneficiar a população. “Fico muito feliz em poder entregar esse aparelho de ultrassonografia para atender os pacientes de Santa Rita do Pardo, porque sei que significa melhoria na qualidade do atendimento da população “, falou.

Na ocasião, o prefeito Cacildo Dagno falou da importância de ter o aparelho à disposição da população. “Com certeza a aquisição desse aparelho de ultrassom é um ganho muito grande para toda a população, principalmente para àqueles que precisavam se deslocar até Bataguassu para realizar os exames. Fico muito grato ao deputado Amarildo Cruz por sempre olhar pela população de Santa Rita do Pardo, independentemente de partido, destinando emendas parlamentares todos os anos para cá”.

O vereador Josué Nogueira Martinez, o Loló lembrou que há anos Amarildo Cruz tem destinado emendas parlamentares à Santa Rita do Pardo para atender, principalmente, a área da saúde. “O deputado Amarildo Cruz é um grande parceiro da população de Santa Rita do Pardo, destinando emendas parlamentares e melhorando a cada ano a vida da população. Agora, esse novo aparelho vai mudar a história do atendimento dos pacientes de Santa Rita do Pardo”, falou.

A solenidade de entrega do novo equipamento também contou com a presença do vice-prefeito José Milton de Souza, vereador Kabecinha, Dr. Gilberto, a Secretária de Saúde Silmara Braga, além de enfermeiros e funcionários da unidade de saúde.

