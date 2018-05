Amarildo Cruz pede estrutura para agentes de saúde de Santa Rita do Pardo

Preocupado com o aumento de casos de dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, o 2º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de saúde, Carlos Alberto Moraes Coimbra, que disponibilize um veículo para atuação dos agentes de saúde do município de Santa Rita do Pardo.

De acordo com o deputado, o veículo deverá ser de uso exclusivo dos agentes de saúde, para desenvolver ações de combate e controle de vetores e endemias. “A falta de estrutura física dificulta o trabalho desses agentes no combate ao mosquito transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana e um veículo para o deslocamento desses agentes otimizaria o resultado dessas importantes ações”, falou.

Os agentes de saúde realizam visitas domiciliares para controle químico e mecânico em recipientes com foco ou com potencial para se transformar em criadouros do vetor, aplicação de inseticidas e borrifação com inseticidas de ação residual em pontos estratégicos, além de atender denúncias de locais em situação de risco de proliferação de mosquitos.

O parlamentar ressaltou que a reivindicação de doação de veículo chegou por meio de ofício do presidente da Câmara de Vereadores do município, Josué Nogueira Martinez (Loló) e do coordenador de vetores e endemias de Santa Rita do Pardo, Gilson Martins.

