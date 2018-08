Amarildo Cruz solicitou que Energisa atenda pedido da Arquidiocese de Campo Grande

Na sessão ordinária desta terça-feira (28), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou ao diretor-presidente da Empresa Energisa em Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes Monteiro, que seja realizado o rebaixamento de energia elétrica para realização do evento “Ação pela Paz” na Rua Barão do Rio Branco no dia 21 de setembro.

Segundo indicação, o trecho compreendido localiza-se entre as ruas Arthur Jorge e a 25 de Dezembro, na quadra em frente à Escola Municipal Professor Arlindo Lima, na calçada atrás do prédio da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O pedido é da Arquidiocese de Campo Grande que, de acordo com o parlamentar, o evento visa atender e levar uma mensagem de esperança para a população. “É importante que a Energisa dê todo o atendimento necessário para a Arquidiocese de Campo Grande realize a “Ação pela Paz”. É um evento cujo objetivo é levar uma mensagem fraterna a todos os moradores da Capital”, disse Amarildo Cruz.