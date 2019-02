A ANAC suspendeu a empresa dona do helicóptero que transportava Ricardo Boechat que caiu na última segunda-feira (11) vitimando o jornalista e o piloto da aeronave Ronaldo Quatrucci. Com isso, a empresa fica proibida de operar. De acordo com a agência a suspensão se deu em decorrência de indícios de prática irregular de táxi-aéreo. Informações oficias da Aeronáutica confirmam que as licenças e habilitações de Quatrucci de piloto comercial de helicóptero (PCH) estavam válidas.

