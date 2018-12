A Anatel informa que no próximo sábado (8) acontecerá o bloqueio de celulares irregulares nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Para saber se seu telefone é “pirata”, o usuário deve discar *#06# e comparar se os 15 algarismos que aparecem são iguais ao adesivo colocado em seu aparelho telefônico.

Comentários