André é líder na intenção de votos em mais uma pesquisa na Capital

O pré-candidato a governador pelo MDB André Puccinelli é o líder na intenção de voto em mais uma pesquisa registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o instituto Digitop, contratado pelo jornal TopMídiaNews, se as eleições fossem hoje, espontaneamente, André chegaria na frente de todos os concorrentes com 17% das intenções de voto, abrindo uma dianteira de três pontos percentuais sobre o segundo colocado Odilon de Oliveira (PDT), com apenas 14%. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) chegaria em terceiro lugar com 11%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de julho, ouviu 600 pessoas em Campo Grande e está registrada com o número 06958/2018. Outros nomes são citados na manifestação espontânea dos eleitores. Entre eles, Nelsinho Trad (PTB), Delcídio do Amaral (PST), Zeca do PT e Rose Modesto (PSDB), que não estão da disputa pelo cargo de governador. A pesquisa constatou ainda que 26% dos eleitores não apontaram candidato votando em branco ou anulando o voto e 17% se declaram indecisos.

Para os dirigentes do MDB esse resultado demonstra que o eleitor também estranhou a ordem de prisão do pré-candidato André Puccinelli, ocorrida na última sexta-feira (20) e que, apesar dela, continua apontando o emedebista como o melhor candidato, caso as eleições fossem hoje. O partido espera para as próximas horas uma manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre um novo pedido de habeas corpus, e, por orientação do próprio pré-candidato, está mantendo a programação da convenção estadual para o dia 04 (sábado) em Campo Grande, assim como as alianças com os partidos aliados.

