Aplicativo do TSE mostrará apuração em tempo real

O aplicativo da Justiça Eleitoral que foi campeão de downloads nas eleições de 2014, já tem sua versão atualizada para 2018. Rebatizado para “Resultados 2018” a ferramenta é gratuita e deve estar disponível até o final de setembro para tablets e smartphones que operam com os sistemas Android e iOS (iPhone).

Há quatro anos, a plataforma foi disponibilizada apenas para aparelhos com sistema Android e foi chamada de “Apuração 2014” e foi baixado em 2,7 milhões de dispositivos. Através do aplicativo, os eleitores poderão acompanhar a contagem dos votos em tempo real e pesquisar desde o desempenho de um determinado candidato por meio de consulta nominal, até dados nacionais.

Através dele o usuário poderá selecionar de forma deseja acompanhar a apuração. A opção “Brasil” compartilha dados da votação para presidente da República e a opção “Estados” permite acompanhar a votação para governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital.

O eleitor também poderá conferir o desempenho nas urnas do candidato a presidente em cada estado, além de visualizar o número de votos, acompanhar o percentual de apuração das seções e compartilhar essas informações nas redes sociais.

Os resultados são atualizados automaticamente e, ao final da apuração, serão exibidos os eleitos com o quantitativo de votos obtidos e o percentual de votação por candidato. Os votos para candidatos indeferidos com recurso ou cassados com recurso não serão exibidos, assim como os resultados da votação em trânsito e da votação no exterior para o cargo de presidente da República.

Em decorrência da diferença de fuso horário, o TSE irá começar a divulgar os resultados da totalização dos votos para presidente da República às 19h (horário de Brasília) no dia 7 de outubro, quando a votação do primeiro turno estiver encerrada em todo o território nacional. Para os demais cargos, a totalização dos votos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e a remessa das informações ao TSE terá início logo após o encerramento da votação, às 17h, respeitando o horário local.

Comentários