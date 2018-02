Após acidente; homem caminha cerca de 10 km para pedir ajuda

Um acidente na MS-320 em Paraíso da Águas/MS vitimou um piloto de moto Marcio Alves Garcia, 42 anos na noite de ontem (11).

De acordo com as informações policiais Marcio teria perdido o controle da moto quando trafegava pela rodovia junto com seu amigo com destino a fazenda de seu pai; quando por volta das 23 horas aconteceu o acidente. O passageiro foi arremessado para longe do veículo.

O seu amigo de aproximadamente 20 anos ainda caminhou cerca de 10 Km para pedir socorro, mas não obteve sucesso devido a escuridão que se encontrava o local.

Marcio morreu no local. A segunda vítima foi encaminhado ao hospital da cidade de Costa Rica, com suspeita de fratura no braço.

Não há informações sobre a causa do acidente.

Comentários