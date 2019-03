Após assaltar mercado, jovem morre em confronto com a policia

SÃO GABRIEL DO OESTE-MS (Correspondente) – Aquiles Júnior Pinto de Arruda (18) morreu em confronto com a Policia Civil após assaltar um supermercado, em São Gabriel do Oeste/MS. O comparsa Eder Silva Gouveia (18) foi preso em flagrante. Populares após espancarem o autor o prenderam até a chegada dos militares. Um cliente foi baleado e socorrido a unidade médica juntamente com o criminoso. O ladrão informou o paradeiro do companheiro. No local o autor atirou contra a guarnição que revidou. Alvejado foi encaminhado ao Hospital, mas não resistiu. Foram apreendidas duas armas usadas no roubo.

