Após briga com ex-padrasto homem é internado na Capital com cortes no pescoço

Um homem de 36 anos após se envolver numa briga na madrugada de hoje (27) em Campo Grande com o seu ex-padrasto foi internado com cortes no pescoço e barriga. Até o momento o suspeito não havia sido preso.

Informações do BO são de que a vítima relatou que estava em sua casa situado a rua Nicolau, na Vila Santa Luzia quando discutiu com o padrasto e foi agredido. Ainda de acordo com o relato da vítima disse que foi ferido com um objeto cortante, mas não sou precisar se era uma faca.

O Corpo de Bombeiros socorreu o homem e o levou a UPA do bairro Coronel Antonino, mas não corre risco de vida.

A Depac Centro registrou o caso.

