Após denúncia de leitor, Águas Guariroba repara vazamento na Avenida Hiroshima

PROVIDÊNCIA!

Criticamos quando é preciso, mas também sabemos elogiar quando tomam providências.

A algumas horas atrás a Redação do Boca do Povo entrou no ar na DIFUSORA FM-101.9 para denunciar que “um esgoto entupido estava vazando em plena Av. Hiroshima, espalhando fedentina e podriqueira defronte a escritórios, residências e comércios.

A Águas Guariroba está no local tomando as providências. Aos que nos ouviram e nos atenderam nosso muito obrigado.

Comentários