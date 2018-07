Após destinar recursos, Coronel David visita Tacuru e Apae de Sete Quedas

Nesta quinta-feira (19) Coronel David segue para o município de Coronel Sapucaia

Política se faz junto à população. É com esse lema que o pré-candidato a deputado estadual pelo (PSL) Coronel David tem percorrido Mato Grosso do Sul, dialogando, ouvindo e vivenciando de perto as principais demandas que as comunidades locais necessitam.

Em Sete Quedas, Coronel David visitou a Apae, onde viabilizou 20 mil reais em emendas enquanto parlamentar em 2017 para aquisição de bens permanentes à saúde. “Coronel David é um homem de palavra, disse que iria nos ajudar e ficamos muito agraciados com essa emenda que nos permitirá adquirir equipamentos de fisioterapia à nossa instituição. Graças a Deus temos o Coronel David como parceiro da Apae”, disse Zilda Gomes, diretora substituta da Apae do município.