Após empenho de Coronel David, Governo prorroga concurso da Agepen

Mais uma conquista do grupo de remanescentes do concurso Público de Provas e Títulos ao provimento de cargo de Agente Penitenciário Estadual do quadro pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em parceria com o deputado estadual Coronel David (PSL) se concretizou na última quinta-feira (28).

Trata-se da publicação da prorrogação do concurso, feita pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), por meio de publicação em Diário Oficial do Estado, após intensas reuniões solicitando a sequência do certame e das fases seguintes do concurso. “Estamos todos muito felizes com essa publicação e somos eternamente gratos ao empenho do nosso deputado Coronel David na nossa luta. Ele é nosso parceiro e tenho certeza que em breve estaremos nomeados e prontos para atuar na segurança pública”, disse o presidente da Comissão dos Remanescentes da Agepen, Diego Aranda.

Coronel David agradeceu a confiança e continua comprometido na causa dos aprovados no concurso. “Essa foi mais uma conquista importante, diante de muitas que virão em breve. Vamos continuar a batalha pela nomeação dos aprovados ainda no início deste ano, pois o efetivo precisa ser aumentado e a população espera por mais segurança no sistema penitenciário”, destacou Coronel David.

Os aprovados aguardam agora a publicação das notas do Curso de Formação, classificação final e a nomeação para entrar em exercício ainda em 2019.

