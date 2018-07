Um grupo foi expulso de uma festa de condomínio no bairro Parati, na madrugada desta quinta-feira (19), em Campo Grande/MS.

De acordo com o Delegado Rodrigo Camapum os vizinhos estavam reclamando ao barulho que vinha de uma das casas do condomínio. O segurança do local pediu para deixarem o local. Após a expulsão pegaram um galão de gasolina e atearam fogo na guarita do prédio. Na sequência fugiram em um Honda Civic. As imagens do circuito interno ajudaram a polícia a identificar os autores.

