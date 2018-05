A policia foi procurada por um homem (38) após ter seu veículo furtado por um garoto de programa. Fato aconteceu durante a madrugada de terça-feira (1), em Campo Grande/MS.

Depois de uma noite no motel com o profissional do sexo acordou no dia seguinte por volta das 7 horas e percebeu que seu Fiat Palio, celular e objetos pessoais haviam sido roubados.

O caso foi registrado como furto. Ninguém foi preso até o momento.

