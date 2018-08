Após pedido de vereador, Prefeitura executa tapa-buraco em ruas e do bairro Maria Ap. Pedrossian

Os moradores do bairro Maria Aparecida Pedrossian já podem respirar aliviados. Desde início deste ano, os moradores, por meio do presidente da AMAPE (Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Breno Fabris, solicitam ao vereador Otávio Trad (PTB), a realização de serviços de manutenção no bairro, como tapa-buracos e troca de lâmpadas queimadas.

Uma das primeiras indicações para atender o bairro foi encaminhada pelo parlamentar à Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP) no dia 28 de fevereiro deste ano na qual o vereador solicitou a execução do serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Manoel de Oliveira Gomes. Desde então, Otávio Trad tem encaminhado constantemente indicações ao Executivo Municipal para solucionar os problemas do bairro referentes à tapa-buraco e troca de lâmpadas com intuito de por fim ao transtorno causado aos moradores do bairro.

Entre as indicações, o vereador solicitou tapa-buraco para as vias: Antonio Alves Setti , Avenida Manoel de Oliveira Gomes, Guilherme Dutra Ferreira, Abraão Elias, Arlencaliense Alves, Manoel de Souza Gomes e Orlando Daros. Nesta segunda-feira (27), Otávio Trad recebeu uma mensagem do presidente da AMAPE informando-o acerca da realização dos serviços de tapa-buraco nas vias indicadas pelo parlamentar.

Comentários