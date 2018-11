Após reforma, moradores elogiam manutenção das academias ao ar livre da Capital

Em 10 dias de manutenção, a Prefeitura de Campo Grande já concluiu a reforma de 12 das 21 academias ao ar livre administradas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que receberão reparos. De cara nova, a reforma agradou a população e até já ganhou novos praticantes.

No Parque Ecológico do Sóter, mais de 100 pessoas praticam os exercícios da Academia, entre elas a aposentada Nelice Pereira Sales, 68 anos, que teve melhoras na saúde após a oficina. “Tenho mais disposição para realizar e praticar os exercícios. Aqui temos professores que nos auxiliam na preparação para iniciar as atividades, como alongamento e relaxamento, e após as reformas na academia temos um incentivo para vir fazer ao parque”, disse ela, que trouxe o irmão José. “Agora não tenho mais desculpas. Um parque bonito, o professor dedicado, e academia praticamente nova”, disse José, que está na fase de adaptação dos exercícios.

Com 72 anos, o aposentado Vergilino Rodrigues Correa também faz os exercícios na academia ao ar livre há um ano e comenta os benefícios adquiridos para a vida dele. “Eu sou cardíaco, já fiz uma cirurgia no coração e essas atividades me ajudaram muito. Estou recuperando a minha saúde física e mental, e sempre indico a academia aos amigos e familiares, até já trouxe minha esposa para fazer a oficina”, explicou.

As manutenções das Academias ao ar Livre iniciaram dia 19 de novembro e seguem, nesta primeira fase, até dia 5 de dezembro. Já estão prontos para uso os equipamentos dos Parques Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, Ayrton Sena, Centro Olímpico da Vila Nasser, Praça Belmar Fidalgo, Guanandizão, Praça Elias Gadia, Praça do José Abrão, Praça Zé Pereira, Praça Coophafé, Praça Caiçara e Orla Morena.

Até a próxima semana finalizam as reformas das academias do bairro Coophavila 2, Coophasul, Praça da Cohab, Praça Estrela do Sul, Lagoa Itatiaia, Praça do Flamboyant, Praça do Maria APª Pedrossiam, Praça do Jardim Carioca. A próxima etapa será daqui seis meses, quando as academias passarão por nova vistoria e manutenção.

Manutenção

Em todas as Academias serão realizadas as substituições dos aparelhos que não estiverem em condições de uso e os demais equipamentos receberão higienização, lubrificação e retoques na pintura. As academias ao ar livre visam a melhoraria da condição física, qualidade de vida e saúde da população.

