Após trabalho de Eduardo Rocha, acordo de cooperação entre UFMS e HNSA será assinado nesta sexta

Agora estudantes de medicina da cidade poderão fazer estágio

Após diversas reuniões organizadas pelo deputado estadual Eduardo Rocha, nesta sexta-feira (19), finalmente será assinado o acordo de cooperação entre a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e o HNSA (Hospital Nossa Senhora Auxiliadora), de Três Lagoas. Desta forma será possível que os alunos de medicina da cidade possam realizar seus estágios necessários da graduação, até então indefinidos.

Procurado por alunos, professores, vereadores do município, juntamente com o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, o parlamentar foi em busca de solução para a questão, indispensável para os alunos concluírem sua faculdade. “Esta é uma profissão especial, onde estes futuros médicos irão mexer com a vida das pessoas”, disse o deputado.

No último mês de dezembro, mais precisamente dia 18, Eduardo Rocha se reuniu com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Coimbra, Guerreiro, o reitor da UFMS, Marcelo Turine e o diretor do HNSA, Marco Caldeirão. Na ocasião, ficou certo de que seria elaborado este acordo e então oficializado neste mês de janeiro.

Ainda de acordo com Rocha, ele irá direcionar R$ 150 mil, por meio de emenda parlamentar, e o governo do Estado mais R$ 150, para que assim o hospital tenha condições de receber os estudantes para realização do estágio. Além disso, haverá contrapartida da prefeitura.

Cerca de 44 alunos estão nesta expectativa, por estarem no quinto semestre, mas aproximadamente 360 serão beneficiados. A assinatura do acordo será às 8h, desta sexta-feira, na governadoria, localizada no Parque dos Poderes.

As autoridades já citadas estarão presentes no ato, assim como a governadora em exercício, Rose Modesto.

