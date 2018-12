Aprovado PL de Siufi que proíbe cursos de graduação da área da saúde, na modalidade EAD

Foi aprovado por unanimidade na sessão desta quarta-feira (5/12), na Assembleia Legislativa, em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei nº 119/18, do Deputado Dr. Paulo Siufi, que proíbe no Estado de Mato Grosso do Sul o funcionamento dos cursos de graduação, voltados à formação de profissionais da área de saúde, na modalidade de ensino a distância (EAD), desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, e que estas disciplinas não contemplem as matérias formadoras de competências e habilidades técnicas específicas de cada graduação.

De acordo com o Art. 2º do projeto, a fiscalização é de competência do Ministério da Educação – MEC, sem prejuízo de atuação do Ministério Público Estadual, dos Conselhos de Fiscalização Profissional dessas categorias e de demais instituições incumbidas do cumprimento desta Lei.

“Esse projeto é de fundamental importância para a saúde da população, pois é inadmissível o profissional ser formado na área da saúde e não ter contato com o paciente. Mato Grosso do Sul sai na frente como o 1º estado a proibir”, afirmou Dr. Paulo Siufi.