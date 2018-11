Aprovado PL que isenta o ICMS nas locações de máquinas

Aprovado na última terça-feira (27) o Projeto de Lei que autoria do deputado Barbosinha (DEM), isenção do ICMS em locações de máquinas. A proposta dispensa, para fins de benefício tributário, o registro do contrato de locação ou empréstimo em cartório, o que deixava mais oneroso para os empresários o serviço, tornando a isenção inócua. A proposta agora segue para sanção do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB).

“Muitas vezes os custos de registros dos contratos de cartórios praticamente inviabilizam a atividade econômica. Com o projeto, buscamos afastar a burocracia e diminuir os custos para aqueles que fazem locação e empréstimo de máquinas”, disse Barbosinha.

