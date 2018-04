AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Entramos na Era das delações premiadas. Em Brasília o Palocci já assinou e já prestou alguns depoimentos. O que disse ninguém sabe, mas dá pra prever que vem ‘chumbo grosso’ pra cima do Lula.

Segunda:

Segunda-feira (30 de abril) será ‘ponto facultativo’ em todas as repartições públicas do Estado. Prevendo isso o prefeito Marquinhos Trad mandou depositar os salários hoje. Amanhã já estará na conta dos servidores municipais.

Terceira:

Uma notícia velha veiculada por um site sob manutenção colocou no ar uma notícia velha de que o Governo do Estado depositaria os salários hoje. Não é verdade. Os salários dos servidores estaduais serão depositados dia 2, cinco dias antes do prazo legal que seria dia 7.

Quarta:

Vacinação contra gripe está lotando os postos de saúde e clínicas particulares.

Prevenir é o melhor remédio. .

Quinta:

Zeca do PT continua sendo o segundo voto para o Senado. O pré-candidato não se acomoda com os números favoráveis das pesquisas e continua trabalhando. No chão, Zeca é imbatível.

Sexta:

Em 24 horas duas pessoas morreram vitimadas pelo trânsito maluco da nossa Capital. Um motorista bêbado matou covardemente um jovem de 22 anos. Uma engenheira de Pedro Gomes morreu atropelada ao furar o sinal vermelho com uma Biz.

Sétima:

A ‘Festa da Linguiça’ começa hoje em Maracaju. Segundo o Antonio João “Vai ter mais político que linguiça”. Domingo é o último dia da Festa. O Governador Reynaldo Azambuja estará por lá no domingo. Também agendado: o candidato a governador do PDT, Odilon de Oliveira. Puccinelli estará no sábado. .

Oitava:

Um livro didático não oficializado pelo MEC virou bate-boca pelo Facebook e a consequente demissão do Prof. Alonso, que era o diretor da escola Álvaro Lopes, de Terenos. O secretário de Educação Hermes da Silva puniu injustamente o ex-diretor por ter batido boca com a esposa do secretário que é professora na Escola. Esse é o “clima” na atual administração terenense.

Nona:

Até agora não se sabe o nome do piloto do Baron derrubado pelos caças da FAB. Sabe-se que na aeronave tinha ‘meia tonelada’ de pasta base de cocaína.

Décima:

O Procon-MS continua multando supermercados que não observam vencimento de produtos e fazem a chamada ‘propaganda enganosa’ para atrair clientes. Só o comper já deve em multas por irregularidades 400 mil em multas.

MEUS AMIGOS:

Toninho da Focar Vistoria Veicular de Campo Grande, amigo da nossa programação; Ermírio funcionário do Banco do Brasil, morador na Vila Margarida; Glauce Locatelli da Mais ‘Q’ Pão; João Bosco Martins, diretor-Superintendente da TVE que está aniversariando hoje; Marcelo Nogueira, Mary Deleon e Rodney Cruz.

Quarta-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

