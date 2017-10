AS ‘10’ MAIS

Terça-feira, 27 de Outubro de 2015

1ª)

A greve dos bancários se acabou e agora pra muita gente acabam as desculpas de não pagar contas. Ainda bem. Neste país, onde para tudo sempre existe uma saída, uma greve como essa em tempos de economia fraca, torna forte qualquer devedor.

2ª)

Dizia minha Tia Laura que “todo canhão carregado e muito silencioso”. O Correio do Estado pergunta hoje “Onde está o prefeito Gilmar Olarte”. Seu silêncio e sumiço estão preocupando a classe política. Sinal que algo de muito grande poderá acontecer.

3ª)

Encontrado em Paranavaí, no Paraná, o avião ‘fantasma’ que tomou tiros de advertência de um caça da FAB, por estar voando no espaço aéreo brasileiro sem plano e autorização de vôo. A aeronave está apreendida. No passado já foi usada para contrabando e estava só com o banco do piloto, o que significa que estava novamente fazendo coisa errada.

4ª)

Será sepultado hoje Denas Lugo, que foi no governo Pedro Pedrossian o mais jovem secretário de governo deste País. Denas faleceu em São Paulo vitimado por um câncer.

5ª)

A Organização Mundial de Saúde condenou o uso exagerado de bacon, salsichas e carnes processadas, assim como o cigarro porque contribuem para o surgimento de câncer de intestinos. Como diz uma amiga minha “Melhor fumar porque pelo menos emagrece!”.

6ª)

A eleição na OAB/MS segue em ritmo de muito trabalho para todos os concorrentes. Uma pesquisa feita recentemente mostrou que Mansour Karmouche lidera a corrida, mas haja fôlego, porque tem muitos outros bons concorrentes disputando o direito de presidir a entidade. Quanto ao laterninha do Júlio Cesar é melhor nem lembrar.

7ª)

Surgiu hoje a hipótese de Marquinhos Trad não ser mais candidato a prefeitura de Campo Grande. Ele demorou muito tempo para sair do PMDB, e dizem que a ‘craca’ do partido grudou na sua pretensão. Mas se Marquinhos desistir mesmo, a família tem outro nome forte e imbatível: Nelsinho Trad.

8ª)

Continua preso o Guarda Municipal Carlos Alexandre Barbosa, de 29 anos, que furtou um ‘kit churrasco’ em um supermercado desta Capital. Ele poderá ser advertido por escrito, verbalmente e até demitido, segundo a corregedoria. Esse guarda já teve passagem policial em 2012 por furto. O que se pergunta é: “O que um tipo desse faz dentro da Guarda Municipal, que ainda não foi mandado embora?”.

9ª)

Beth Puccinelli e Carla Stephanini entraram na lista de prefeitáveis, lançadas pela senadora Simone Tebet, do PMDB. Beth certamente irá declinar do convite porque dizem estar adoentada, mas a Carla ficou com os olhinhos brilhando com vontade de ser a ungida do partido.

10ª)

O artista plástico Cleir Ávilla lançou uma campanha pela internet que se chama “A onça quer ser pintada”. Trata-se de uma ‘vaquinha’ para revitalizar um painel de 240 m2 no edifício Iná, na Afonso Pena. Para dar novas cores à onça são necessários 40 mil. Não se sabe se a idéia está dando certo, mas que a onça precisa ser pintada isso é pura verdade.

