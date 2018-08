AS BOAS NOVAS DO GOVERNO:

“Pagamento sai amanhã (01/08); Comerciantes deixam de pagar ICMS adiantado nas barreiras” Essas e outras boas notícias foram dadas pelo ex-secretário de Administração Prof. Carlos Alberto Assis, nesta manhã na FM-101.9.

Entrevistado nesta manhã no programa BOCA DO POVO pela FM-101.9, comandado pelo Jor. B. de Paula Filho, o secretário de Administração Prof. Carlos Alberto Assis, se despediu do cargo emocionado depois de ter liberado pessoalmente suas “boas novas”. A entrevista rolou como uma conversa informal entre os dois “marilienses” – Carlos Alberto era da Vila São Miguel e B. de Paula Filho da vila Palmital em Marília-SP – e falaram saudosos da cidade onde nasceram e como está o Governo do Estado.

Ouçam a gravação completa da entrevista

(gravado)

