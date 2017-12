As Dez Mais

Quarta-feira, 20 de Dezembro de 2017.

Primeira:

Tomou posse nesta manhã na Câmara Federal em Brasília, o deputado federal Fábio Trad (PSD). Assumiu na vaga deixada pelo ministro Carlos Marun (MDB).

Segunda:

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes decidiu segunda-feira liminarmente proibir o uso de condução coercitiva de investigados para depoimentos em apurações criminais, por achar esse comportamento ‘ilegítimo, obsoleto e sem respaldo no ordenamento jurídico.

Terceira:

O deputado federal Paulo Maluf (PP), acaba de se entregar na superintendência da Polícia Federal para cumprir pena de prisão confirmada pelo ministro Fachin, do STF, de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime inicial fechado. Foi condenado por lavagem de dinheiro e deve perder seu mandato na Câmara Federal.

Quarta:

O governo puniu rigorosamente o deputado estadual Cel. David dos Santos. Mandou que o dono do cargo – o deputado Barbosinha – retornasse à Assembléia imediatamente, e ontem mesmo mandaram o Cel. David limpar as gavetas. Barbosinha tem contra sí 6 acusações por ‘improbidade administrativa’.

Quinta:

Nas redes sociais o novo secretário de Segurança Pública de Azambuja, delegado Antonio Carlos Videira, que assumiu a SEJUSP, começa ser acusado de ter “passado nebuloso em São Paulo”. Videira era adjunto de Barbosinha e jura que sua escolha foi técnica.

Sexta:

O DEMOCRATA recebeu a deputada federal Tereza Cristina que ingressou ontem no partido. Com ela e Luiz Mandetta o partido se aproxima do MBD, embora a nível nacional o DEM tende a marchar com o PSDB.

Sétima:

Quem tomou um “carreirão” num vôo doméstico foi a senadora petista Gleisi Hoffmann, do Paraná. Foi destratada por uma passageira que lhe falou ‘poucas e boas’. Em apoio à agressão contra a senadora a corajosa passageira foi aplaudida e virou celebridade, mas acabou presa por ordem da senadora.

Oitava:

Uma corretora de Bitcoins coreana chamada Youbit foi hackeada. Perdeu 17% dos seus ativos e decretou falência. Há 8 meses atrás aconteceu a mesma coisa com outra corretora a Yapian. Os investidores das duas corretoras tiveram seus ativos reduzidos em 75%.

Nona:

A cidade de Dourados festeja hoje os seus 82 anos de emancipação político-administrativa. Há festa por todo lado apesar da administração Délia Razuk não ter muito a comemorar. A cidade está esburacada e passa por dificuldades financeiras como qualquer outra deste Estado.

Décima:

Cesare Batistti passou ontem por Campo Grande. Veio colocar tornozeleira eletrônica por ordem judicial. A medida seria para impedi-lo de fugir do País, como tentou fazer a caminho da Bolívia.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários