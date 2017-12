As Dez Mais

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2017.

Primeira:

O Ministro Carlos Marun chegou ontem a noite em Campo Grande depois de uma semana atribulada em Brasília. Hoje de manhã ele esteve reunido com o PMDB na séde do partido, traçando planos para 2018.

Segunda:

Presenças de deputados, vereadores, prefeitos, lideranças e até do ex-governador André Puccinelli, na reunião do PMDB. O partido está cansado da protelação de André Puccinelli em anunciar se é ou não candidato e pede à ele uma definição.

Terceira:

Os peemedebistas sentem que estão perdento o “timing” com essa protelação exagerada do Puccinelli. Uma informação à ‘boca pequena’ é que dia 27, o ex-governador deverá terminar com essa longa espera, dizendo se será ou não candidato em 2018.

Quarta:

O deputado Barbosinha, do PSB, aparece hoje na imprensa dizendo que deverá seguir Tereza Cristina no DEMOCRATA, mas fontes ligadas ao governador Azambuja desmentem o fato e relembram ao deputado o compromisso de, na janela que irá se abrir, ele deverá se filiar ao PSDB. Dizem que, se não cumprir o trato, o atual secretário da Sejusp que é seu homem de confiança poderá cair.

Quinta:

A amarração política feita pelos ‘tucanos’ através do ex-chefe da Casa Civil Sérgio de Paula, trás os compromissados – tipo Barbosinha – à rédeas curtas: Ou cumpre o que foi tratado, ou será tratado como inimigo.

Sexta:

Entrevistei na manhã de hoje na FM-101.9 o ex-deputado estadual Cel. David dos Santos. Ele vai defender a candidatura de Bolsonaro à Presidência da República em 2018, mas poderá deixar seu partido atual – o PSC – desde que qualquer novo partido aceite suas convicções.

Sétima:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai sair de férias. No seu lugar vai ficar a vice-prefeita Tatiana Lopes, que apenas fará figuração no cargo sem direito a fazer gastos ou contratar pessoal.

Oitava:

Playboizinho do Carandá que tocava festas, destratava PMs, contrabandeava roupas, objetos e eletrônicos, continua guardado no porão da Polícia Federal. Por ser semi-analfabeto vai comer ‘cana’ em cela comum. É o que dá não estudar.

Nona:

A Boeing, maior fabricante norte-americana de aviões comerciais, vai firmar parceria com a Embraer. Está preocupada com a união Airbus com a canadense Bombardier.

Décima:

A Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal começa hoje nas estradas federais de Mato Grosso do Sul. Motoristas devem manter velocidade compatível com nossas rodovias, evitar ultrapassagens proibidas e não dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outro tipo de droga.

Meus amigos:

Deputada Mara Caseiro; Fabiano Reis do Sindijus; Dr. Paulo Alvares da Usimix; deputado estadual Dr. Paulo Siufi; Caetano da Aliança Só Hillux; Rosa Miyasato, de Bandeirantes; Zelito Ribeiro, de Aquidauana; Hélio Peluffo, prefeito de Ponta Porã; Dr. Gerson Claro; Mário César; Jornalistas: Antonio João Hugo Rodrigues, Adilson Trindade e Liziane Berrocal e para o ministro Carlos Marun.

Dia 22 de janeiro eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuui.

