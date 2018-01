As Dez Mais

Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Primeira:

Tomar banho de sol no canteiro central da Afonso Pena virou a “wave” do Verão. Mulheres lindíssimas inaugurando por conta e risco a nossa praia. Atenção: Ainda está proibido fazer ‘topless’.

Segunda:

Turma radical do PT que migrou para o PDT e está empenhada em eleger o juiz Odilon a governador deste Estado, tem assustado pelo radicalismo. Espantada, muita gente está saindo do PDT. Odilon embarcou no sonho dos ex-petistas radicais liderados por Antonio Carlos Biffi. As conseqüências políticas já começaram aparecer.

Terceira:

A saída de Paulo Duarte, do PDT, e seu ingresso no MDB, mostram que o radicalismo petista passou dos limites no partido do brizolista. Duarte recusou convite de ir para o PSDB. Continua magoado com os exageros da turma do governador na sua campanha política de reeleição em Corumbá.

Quarta:

Para compensar o sono administrativo de 3 anos, o governador Azambuja (PSDB) acordou querendo fazer uma obra emblemática: Passar um muro nas divisas de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e com a Bolívia.

Quinta:

A notícia do fechamento de uma loja Comper nesta Capital, reabriu o “baú’ de recordações do poderoso dono dessa rede de supermercados. Dizem que Beto Pereira ganha mensalmente cerca de 3 milhões e estaria com apartamento em Nova York-EUA. Está investindo no comércio atacadista. Rende mais, possuem operação menos complicada e infinitamente mais barata.

Sexta:

Namorada que acusou falsamente seu ‘ex’ de tê-la engravidado, foi condenada pelo juiz Alessandro Carlo Meliso Rodrigues, da 15ª Vara Cível de Campo Grande, a pagar 10 mil reais de ‘dano moral’. O exame de DNA no filho dela deu negativo. O ex-namorado também pediu ‘danos morais’ contra os pais da moça, porque eles teriam pressionado-o para assumir o ‘filho’ que não era seu.

Sétima:

O brutal assassinato de um adolescente de 14 anos, numa boate no Jd. Centro-Oeste, em Campo Grande, mostra a falta de fiscalização desses locais por parte dos Conselhos de Tutelares e da Deops. O menor foi morto porque estava “paquerando” alguém já comprometida. Aliás, com 14 anos, ele nem poderia estar naquele local.

Oitava:

A saída de Ginez César, do Bom Dia MS da TV-Morena, continua repercutindo. Depois de 18 anos no ar ele deixou a carreira para se dedicar exclusivamente ao ramo empresarial. Em seu lugar ficou o competente Átila Eugênio.

Nona:

A prefeitura vai ter que fazer o ‘vomitório’ de R$ 28 milhões recebidos pela Taxa do Lixo. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) aparece hoje como assunto no ‘Correio do Estado’, avisando que vai tornar público os nomes dos que sabotaram a sua boa intenção.

Décima:

O presidente da Bolívia, Evo Morales, caiu da ‘lhama’ com sua pretensão de se prolongar no poder. O decreto que possibilitava à ela permanecer no cargo por quanto tempo quisesse, convulsionou aquele País. Os bolivianos disseram “não” ao socialismo bolivariano que já levou países como a Venezuela pro buraco.

MEUS AMIGOS:

Caetano e Vavi, da Toyota Só-Hillux – Miltão Insuela Pereira – Sérgio Adão – Banana e Gambá da Secretaria de Obras da Prefeitura – Dr. Renato Katayama – Paulo Schleder – Des. Joenildo Chaves – Yosichico Tomari – Dom Vitório Pavanell e Dr. Benedito Figueiredo.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

