As Dez Mais

Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018.

Primeira:

O vereador Francisco Gonçalves – o Chico Capivara – estava mais perdido que cebola em salada de frutas na reunião do prefeito com entidades, para discutir a taxa do lixo. Saiu de lá dizendo que “não entendeu nada” e assumiu que entende mesmo só de capivaras e carrapatos…

Segunda:

Os líderes comunitários estão se queixando de desprestigio e abandono. Atribuem à isso, o fato de não terem mais uma liderança forte como foi a do ex-deputado Antonio Braga e confessaram em recente reunião que “No tempo do Braga a banda tocava diferente!”.

Terceira:

Antonio Braga é como o diabo que estava sossegado num baile e sem querer dançar, mas as damas insistiam em tirá-lo e ele recusava as contradanças, até que uma hora ficou furioso e entrou na dança. O baile terminou e ele não parou de dançar mais. Braga foi convidado à ser candidato a deputado estadual pelo MDB.

Quarta:

Depois de ter entregado a ‘Certidão de Objeto e Pé’ na Justiça Eleitoral e sido autorizado a sair candidato, Lucas Lima está pressionado por um crime prescrito. Seguindo o princípio de que “uma lei não retroage para prejudicar ninguém”, Lucas certamente vai continuar no cargo.

Quinta:

A ‘taxa do lixo’ continua atravessada no gogó do campo-grandense e desgastando politicamente o prefeito por um erro que não foi dele. Até agora não apareceu o culpado. Por isso o desgaste continua.

Sexta:

“Não vou sofrer gol de jogador impedido e nem vou aceitar gol de mão. Sou inocente em todas as acusações e candidato a governador” foram as palavras de André Puccinelli (MDB) ao abrir a grande reunião com lideranças que deu partida ao seu projeto político.

Sétima:

Campo Grande possui mais de 20 mil empresas. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande diz possuir 6 mil associados. Ela não representa nem ‘metade’ do nosso comércio.

Oitava:

Empacada na Câmara desde dezembro do ano passado a aprovação de importantes projetos do Codecon que poderia trazer mais indústrias e gerar mais empregos para a Capital. Na última sessão nossos edis fizeram corpo mole e deixaram empresários aguardando a boa vontade da aprovação.

Nona:

Campo Grande apresenta uma das mais altas taxas de feminicídio do país. Para se defender da feia estatística a Sejusp diz que “esses crimes diminuíram em relação ao ano passado”. Nesse jogo de empurra-empurra quem está se ferrando são as mulheres vítimas de violência.

Décima:

Hoje é Lula versus Moro em Porto Alegre. O TRF-4 está julgando a sentença, mas muita coisa pode acontecer e o julgamento poderá nem terminar com um pedido de vista. Por enquanto, nesse jogo jurídico, o placar é 1 a zero pro Moro.

MEUS AMIGOS:

