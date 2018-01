As Dez Mais

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018.

Primeira:

Retornando de São Paulo onde foi fazer um “check-up” abual o meu amigo deputado estadual Zé Teixeira, do DEM. Ele quer estar em dia com a saúde, porque o jogo em 2018 vai ser bruto.

Segunda:

O ônibus da Turismo Ouro e Prata, empresa de Aquidauana, finalizou a viagem clandestina que fazia para Porto Alegre com a turma do PT. A viagem foi considerada clandestina pela PRF porque a empresa não tinha autorização para fazer transporte de turismo fora do estado. O veículo continua apreendido.

Terceira:

Voltando à apreensão do ônibus da Turismo Ouro e Prata, de Aquidauana, essa empresa não tem nada a ver com sua homônima que é uma das maiores e melhores do País e que corta o Brasil de sul a norte. A empresa de turismo de Aquidauana é a rainha dos “BOs” em nossas estradas.

Quarta:

No ônibus clandestino da Turismo Ouro e Prata de Aquidauana, apreendido em Montenegro-RS, o sindicalista Genilson Duarte – da CUT/MS – que chefiava a delegação, estava com pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça do nosso Estado. A viagem para ele terminou no xilindró.

Quinta:

O juiz federal interino da 3ª Vara Federal, Dr. Diogo Ricardo Góes de Oliveira, determinou a ampliação do seqüestro de bens contra Ivanildo Miranda, para garantir o ressarcimento de R$ 15,4 milhões aos cofres públicos federais. Ivanildo continua em prisão domiciliar.

Sexta:

Os ladrões de celulares denunciados pelo Fantástico, entre eles a ladra Nara Jaqueline, eram “camisas vermelhas” no protesto de ontem em Porto Alegre-RS. A foto deles correu nas redes sociais.

Sétima:

A Polícia Federal deu um ‘baculejo’ nesta manhã, investigando a quadrilha que superfaturava preços nos hospitais Regional e Universitário. Existem indícios que os materiais adquiridos eram desviados para serem utilizados em clínicas particulares. Dois dos implicados já estão monitorados com tornozeleira eletrônica.

Oitava:

A Câmara Municipal de Campo Grande está gastando mais de R$ 1 milhão na luxuosa reforma que está fazendo. O local está virando um palácio. Mas, como não investir na conservação e ampliação da séde própria do Legislativo?…

Nona:

Criado o “ranking” dos vereadores que desapareceram dos bairros. Tem gente dizendo que é mais fácil um contato de ‘primeiro grau’ com um extraterrestre, que com um vereador. A lista dos “sumidos” está por ser divulgada.

Décima:

O prefeito Marquinhos Trad definiu a ‘Taxa do Lixo’ que em Campo Grande é cobrada desde 1974. 42% dos 110 mil contribuintes – 46.200 casas- vão pagar R$ 8,33 por mês. 30% – 19.140 – vão pagar R$ 16,66 reais por mês. 10% – 4.660 – vão pagar R$ 25 reais por mês. O restante vai pagar acima de R$ 300 reais pela coleta em 12 parcelas. O assunto está resolvido. Quem pagou a mais será ressarcido e fim de papo.

MEUS AMIGOS:

Thiago da Flexpark – Gilson e Rafael da GMB Engenharia – Evandro Narciso de Lima, Supte. Regional da Caixa Econômica Federal – Jorge Vieira, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal – Vereadora Vilma Felini, de Sidrolândia – Juarez Falcão da Mov-Flex – Ottão Pereira de Almeida, novo presidente da APAE – Lutfalla e Lúcia Galles e Prof. Riverton, da Semed.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

